"Краснодар" установил клубный рекорд

"Краснодар" переписал собственную историю по итогам матча 8-го тура РПЛ против "Химок" (7:2).

"Быки" впервые забили 7 голов в одном поединке, ранее им удавалось отличиться не более 6 раз за игру.

Кроме того, "Краснодар" побил клубные рекорды по ударам в створ (16) и явным голевым моментам (9).

Благодаря победе команда Мурада Мусаева поднялась на третье место в турнирной таблице РПЛ.

Не пропустите: "Краснодар" забил 10 голов в двух матчах и вышел на первое место по голам в РПЛ. | http://soccernews.ru