"Краснодар" установил новый рекорд посещаемости

На матч "Краснодар" - "Байер" пришло рекордное количество болельщиков - 34 827 зрителей, утверждает официальный сайт команды.

Встреча закончилась безголевой ничьей.

Ответный матч "Байер" - "Краснодар" состоится в Леверкузене 21 февраля в 23:00.

В чемпионате России "Краснодар" располагается на 2 строчке, отставая от лидирующего "Зенита" на 1 балл.

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