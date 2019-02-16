"Краснодар" установил рекорд по пробегу в матче с "Байером"

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"Краснодар" установил рекорд по пробегу в матче с "Байером"

В матче 1/16 финала Лиги Европы "Краснодар" - "Байер" (0:0) российский клуб установил командный рекорд по пробегу.

По данным пресс-службы, футболисты "Краснодара" пробежали 128 километров и 223 метра за весь матч.

Ответная встреча состоится в 21 февраля на стадионе "Бай-Арена" в Леверкузене. Начало -  в 23:00 (мск).

"Краснодар" занимает 2 место в турнирной таблицы РПЛ, отставая от лидирующего "Зенита" на 1 балл.

А еще: "Краснодар" установил новый рекорд посещаемости| http://soccernews.ru

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