"Краснодар" установил рекорд по пробегу в матче с "Байером"
В матче 1/16 финала Лиги Европы "Краснодар" - "Байер" (0:0) российский клуб установил командный рекорд по пробегу.
По данным пресс-службы, футболисты "Краснодара" пробежали 128 километров и 223 метра за весь матч.
Ответная встреча состоится в 21 февраля на стадионе "Бай-Арена" в Леверкузене. Начало - в 23:00 (мск).
"Краснодар" занимает 2 место в турнирной таблицы РПЛ, отставая от лидирующего "Зенита" на 1 балл.
А еще: "Краснодар" установил новый рекорд посещаемости| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА Москва
|17
|30
|4
|Спартак Москва
|17
|28
|5
|Локомотив Москва
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Оренбург
|16
|22
|10
|Урал
|17
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо Москва
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей Красноярск
|17
|10