"Краснодар" установит на своём стадионе систему видеоповторов

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"Краснодар" установит на своём стадионе систему видеоповторов

Футбольный клуб "Краснодар" собирается установить на своём стадионе систему видеоповторов, об этом сообщил президент РФС Виталий Мутко.

"Буквально на днях Сергей Галицкий определился с поставщиком оборудования, которое будет установлено на стадионе "Краснодар" и будет использоваться в офлайн-режиме. Ему осталось подписать договор с поставщиком, а РФС - с ФИФА. В дальнейшем, возможно, участие в офлайн-эксперименте примут стадионы "Зенита" и "Спартака". Если система видеоповторов хорошо себя зарекомендует, то в 2018 году перейдём из офлайн-режима в онлайн. Скорее всего, это может произойти в сезоне 2018/19" - сказал Мутко.

Стоит отметить, что "Краснодар" станет первым клубом РФПЛ, который прибегнет к видеотехнологиям.

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