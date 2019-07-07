"Краснодар" уступил "Крыльям Советов", "Уфа" разгромила "Вакер"
В рамках товарищеских игр "Краснодар" проиграл "Крыльям Советов", а "Уфа" разгромила австрийский "Вакер".
"Краснодар" - "Крылья Советов" 1:2
Голы: Кабутов, 38 - 0:1, Намли, 46 - 1:1, Голенков, 75 - 1:2
"Краснодар": Сафонов, Стоцкий, Спайич, Мартынович, Петров, Вилена, Камболов, Олссон, Намли, Вандерсон, Ари.
"Крылья Советов": Рыжиков, Комбаров, Карпов, Бурлак, Кабутов, Зиньковский, Мияйлович, Полуяхтов, Антон, Соболев, Гынсарь.
"Уфа" - "Вакер" 9:1
Голы "Уфы": Кротов, 2 - 1:0, Бизяк, 10 - 2:0, Бизяк, 37 - 3:0, Емельянов, 47 - 4:1, Бизяк, 48 - 5:1, Гиоргобиани, 51 - 6:1, Карп, 52 - 7:1, Неделчару, 73 - 8:1, Козлов (пен), 80 - 9:1
"Уфа": Чернов, Йокич, Табидзе, Карп, Мохбалиев, Засеев, Фомин, Емельянов, Кротов, Бизяк, Гиоргобиани.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|64
|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20