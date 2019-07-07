"Краснодар" уступил "Крыльям Советов", "Уфа" разгромила "Вакер"

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"Краснодар" уступил "Крыльям Советов", "Уфа" разгромила "Вакер"

В рамках товарищеских игр "Краснодар" проиграл "Крыльям Советов", а "Уфа" разгромила австрийский "Вакер".

"Краснодар" - "Крылья Советов" 1:2

Голы: Кабутов, 38 - 0:1, Намли, 46 - 1:1, Голенков, 75 - 1:2

"Краснодар": Сафонов, Стоцкий, Спайич, Мартынович, Петров, Вилена, Камболов, Олссон, Намли, Вандерсон, Ари.

"Крылья Советов": Рыжиков, Комбаров, Карпов, Бурлак, Кабутов, Зиньковский, Мияйлович, Полуяхтов, Антон, Соболев, Гынсарь.        


"Уфа" - "Вакер" 9:1

Голы "Уфы": Кротов, 2 - 1:0, Бизяк, 10 - 2:0, Бизяк, 37 - 3:0, Емельянов, 47 - 4:1, Бизяк, 48 - 5:1, Гиоргобиани, 51 - 6:1, Карп, 52 - 7:1, Неделчару, 73 - 8:1, Козлов (пен), 80 - 9:1

"Уфа": Чернов, Йокич, Табидзе, Карп, Мохбалиев, Засеев, Фомин, Емельянов, Кротов, Бизяк, Гиоргобиани.

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