"Краснодар" уступил "Легии" в товарищеском матче
Фото: инстаграм "Краснодара"\Автор неизвестен
"Краснодар" уступил варшавской "Легии" в товарищеском матче в рамках подготовки ко второй половине сезона.
"Краснодар" - "Легия" - 1:2
Голы: Вандерсон, 12 - 1:0, Жосуэ, 54 - 1:1, Ветеска, 83 - 1:2.
"Краснодар" - Сафонов, Петров, Мартынович, Алонсо, Рамирес, Черников, Крыховяк, Сперцян, Вандерсон, Классон, Бутхейм.
После 18 туров РПЛ "Краснодар" располагается на пятой строчке, имея в своем активе 29 очков. От "Зенита", который идет первым "быков" отделяет 9 очков.
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Источник: "Зенит" хочет подписать Плеа