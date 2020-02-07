"Краснодар" уступил "Виктории Плзень" в товарищеской игре
В испанской Марбелье состоялся товарищеский матч между "Краснодаром" и "Викторией Плзень".
"Быки" сумели забить в ворота соперника три мяча, однако чешская команда отличилась четырежды и добыла итоговую победу.
"Краснодар" - "Виктория Плзень" - 3:4
Голы "Краснодара": Берг, 39 - 1:2, Сулейманов, 67 - 2:2, Фернандеш, 83 - 3:4.
"Краснодар": Синицын, Мартынович, Бородин, Рамирес, Газинский, Фернандеш (Апеков, 83), Стоцкий, Ольссон, Вильена, Сулейманов, Берг.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15