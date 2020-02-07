"Краснодар" уступил "Виктории Плзень" в товарищеской игре

В испанской Марбелье состоялся товарищеский матч между "Краснодаром" и "Викторией Плзень".

"Быки" сумели забить в ворота соперника три мяча, однако чешская команда отличилась четырежды и добыла итоговую победу.

"Краснодар" - "Виктория Плзень" - 3:4

Голы "Краснодара": Берг, 39 - 1:2, Сулейманов, 67 - 2:2, Фернандеш, 83 - 3:4.

"Краснодар": Синицын, Мартынович, Бородин, Рамирес, Газинский, Фернандеш (Апеков, 83), Стоцкий, Ольссон, Вильена, Сулейманов, Берг.

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