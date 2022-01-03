"Краснодар" увеличил предложение по парагвайцу Алонсо

Фото: инстаграм Хуниора Алонсо/Автор неизвестен

"Краснодар" продолжает переговоры по трансферу парагвайского защитника "Атлетико Минейро" Хуниору Алонсо, сообщает Torcedores.

По сведениям источника, российский клуб увеличил предложение до 10 миллионов евро. Трансфер может быть оформлен в ближайшие дни. "Краснодар" предложил игроку контракт до лета 2025 года с зарплатой в два миллиона евро в год.

28-летний Хуниор Алонсо выступает за "Атлетико Минейро" с лета 2020 года. Всего он провел за клуб 88 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал три результативные передачи. За сборную Парагвая сыграл 44 матча и забил два мяча.

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