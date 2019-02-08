"Краснодар" увеличил вместимость клубного стадиона

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"Краснодар" увеличил вместимость клубного стадиона

Вместимость стадиона "Краснодара" превысила 35 тысяч зрителей. Об этом сообщает официальный твиттер клуба.

Во время зимнего перерыва на стадионе была проведена реконструкция трибун. Благодаря уплотнению зоны СМИ удалось установить дополнительные кресла для болельщиков в центральных секторах.

Общая вместимость стадионе "Краснодара" теперь составляет 35 059 человек.

Первый официальный матч на обновленном стадионе "быки" проведут 14 февраля с немецкий "Байером" в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

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