"Краснодар" уверенно победил "Мальме" в товарищеском матче

Фото твиттер "Краснодара"

"Краснодар" взял верх наш шведским "Мальме" со счётом 2:0 в контрольной встрече на сборе в Испании.

Победу "быкам" принесли голы Кристиана Рамиреса и Вандерсона.

"Мальме" (Швеция) - "Краснодар" (Россия) - 0:2

Голы: Рамирес, 35 (0:1); Вандерсон, 58 (0:2).

"Краснодар": Сафонов, Петров, Алонсо (Сорокин, 81), Рамирес, Крыховяк (Рейхмен, 82), Классон (Якимов, 82), Черников (Волков, 68), Вандерсон (Мартынович, 69), Сперцян, Кайо (Ионов, 69), Ботхейм (Ильин, 82).

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