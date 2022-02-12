"Краснодар" уверенно победил "Мальме" в товарищеском матче
Фото твиттер "Краснодара"
"Краснодар" взял верх наш шведским "Мальме" со счётом 2:0 в контрольной встрече на сборе в Испании.
Победу "быкам" принесли голы Кристиана Рамиреса и Вандерсона.
"Мальме" (Швеция) - "Краснодар" (Россия) - 0:2
Голы: Рамирес, 35 (0:1); Вандерсон, 58 (0:2).
"Краснодар": Сафонов, Петров, Алонсо (Сорокин, 81), Рамирес, Крыховяк (Рейхмен, 82), Классон (Якимов, 82), Черников (Волков, 68), Вандерсон (Мартынович, 69), Сперцян, Кайо (Ионов, 69), Ботхейм (Ильин, 82).
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