"Краснодар" уволил тренера второй команды

Руководство "Краснодара" уволило Олег Фоменко с должности главного тренера "Краснодара-2", сообщает официальный сайт клуба.

"Олег Петрович остается для нас важным человеком, который внес большой вклад в историю и развитие клуба. ФК "Краснодар" выражает особую благодарность и признательность специалисту за работу, желает ему успехов в дальнейшей тренерской деятельности и всегда будет рад будущим встречам", - говорится в заявлении клуба.

После 20 туров "Краснодар-2" находится в зоне вылета в ФНЛ, занимая 16-е место в турнирной таблице.

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