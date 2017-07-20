"Краснодар" узнал соперника по третьему квалификационному раунду Лиги Европы

Сегодня путевки в третий квалификационный раунд Лиги Европы оформили датский "Люнгбю" и минское "Динамо", обыгравшие словацкий "Слован" и македонские "Работнички" соответственно.

"Люнгбю" - "Слован" - 2:1 (результат первого матча - 1:0)

Голы: Р. Йенсен, 19 - 1:0 (пенальти), Орнсков, 30 - 2:0, Кубик, 90 - 2:1.

Нереализованные пенальти: Виттек, 8 ("Слован"), Соренсен, 67 ("Люнгбю").

"Динамо" - "Работнички" - 3:0 (результат первого матча - 1:1)

Голы: Нойок, 21 - 1:0, Галович, 70 - 2:0, Сарока, 84 - 3:0.

Отметим, что следующим соперником "Люнгбю" в Лиге Европы станет "Краснодар".

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