"Краснодар" в 2013 году интересовался ван Дейком
Спортивный директор "Краснодара" Максим Бузникин поведал о том, что Вирджил ван Дейк в свое время находился на радарах клуба.
"Мы присматривались к ван Дейку, вель у него великолепные физические данные. Это был сезон 2012/13. Правильно, что мы не купили его - загубили бы ему карьеру. Мы делали запрос в "Гронинген" и нам ответили, что его трансфер нам обойдется в три миллиона.
Сейчас в клубе никто не сожалеет о том, что не подписали его. Он не был основным кандидатом и мы подписали Гранквиста", - приводят слова Бузникина российские СМИ.
В этом сезоне ван Дейк провел 45 матчей, в которых отметился пятью голами и пятью ассистами.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|25
|54
|2
|Локомотив Москва
|25
|46
|3
|ЦСКА Москва
|25
|44
|4
|Краснодар
|25
|43
|5
|Спартак Москва
|25
|39
|6
|Арсенал Тула
|25
|38
|7
|Ростов
|26
|36
|8
|Оренбург
|25
|35
|9
|Ахмат
|25
|34
|10
|Урал
|25
|33
|11
|Рубин
|25
|31
|12
|Динамо Москва
|25
|28
|13
|Крылья Советов
|25
|27
|14
|Уфа
|25
|22
|15
|Анжи
|26
|20
|16
|Енисей Красноярск
|25
|16