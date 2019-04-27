"Краснодар" в 2013 году интересовался ван Дейком

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"Краснодар" в 2013 году интересовался ван Дейком

Спортивный директор "Краснодара" Максим Бузникин поведал о том, что Вирджил ван Дейк в свое время находился на радарах клуба.

"Мы присматривались к ван Дейку, вель у него великолепные физические данные. Это был сезон 2012/13. Правильно, что мы не купили его - загубили бы ему карьеру. Мы делали запрос в "Гронинген" и нам ответили, что его трансфер нам обойдется в три миллиона.

Сейчас в клубе никто не сожалеет о том, что не подписали его. Он не был основным кандидатом и мы подписали Гранквиста", - приводят слова Бузникина российские СМИ.

В этом сезоне ван Дейк провел 45 матчей, в которых отметился пятью голами и пятью ассистами.

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