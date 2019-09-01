"Краснодар" в гостях обыграл "Урал" в чемпионате России

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"Краснодар" в гостях обыграл "Урал" в чемпионате России

"Краснодар" в гостевом матче обыграл "Урал" в матче 8-го тура чемпионата России.

В составе победителей голами отметились Юрий Бавин, Ари, Даниил Уткин и Вандерсон.

"Урал" - "Краснодар" - 2:4 (1:2)

Голы: Скопинцев, 19 - 1:0, Бавин, 21 - 1:1, Ари, 38 - 1:2, Эль-Кабир, 68 - 2:2, Уткин, 80 - 2:3, Вандерсон, 82 - 4:2.

"Урал": Годзюр, Меркулов, Кулаков, Поляков, Ароян, Аугустыняк, Бикфалви (Эль-Кабир, 56), Димитров (Кухарчик, 78), Бавин, Бумаль, Панюков (Ильин, 46)

"Краснодар": Сафонов, Спайич, Рамирес, Петров, Скопинцев (Намли, 79), Камболов, Вильена, Вандерсон, Ольссон (Уткин, 70), Фьолусон, Ари (Игнатьев, 70).

Таким образом "Краснодар" с 17 баллами возглавил турнирную таблицу РПЛ. У "Урала" 10 очков и 8 строчка.

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