"Краснодар" в гостях разобрался с "Амкаром"

В рамках 20 тура РФПЛ "Краснодар" в гостях разобрался с пермским "Амкаром".

"Быки" уже в первом тайме организовали себе ощутимое преимущество благодаря голам Грицаенко и Игнатьева. После перерыва счёт до крупного довёл Клаэссон. Всё, на что сподобились хозяева - гол Браун, не повлиявший на исход встречи.

"Краснодар" взял три очка и по-прежнему находится в группе лидеров.

"Амкар" - "Краснодар" - 1:3

Голы: Грицаенко, 13 - 0:1, Игнатьев, 32 - 0:2, Клаэссон, 46 - 0:3, Браун Форбс, 57 - 1:3

"Амкар": Нигматуллин, Белоруков, Занев, Идову, Конде, Эззатоллахи (Голь, 55), Огуде, Комолов, Костюков (Браун Форбс, 55), Зайцев (Прокофьев, 70), Бодул

"Краснодар": Синицын, Мартынович, Грицаенко, Шишкин, Петров, Каборе, Газинский, Перейра (Жигулев, 90), Мамаев, Клаэссон, Игнатьев

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