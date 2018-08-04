"Краснодар" в гостях вырвал победу над "Уралом"

В рамках второго тура чемпионата России "Краснодар" на выезде одолел "Урал". Екатеринбургская команда быстро повела в счёте, однако "быки" проявили характер и добыли волевую победу.

"Урал" – "Краснодар" - 1:2

Голы: Бикфалви, 6 - 1:0, Классон, 48 - 1:1, Мамаев, 89 - 1:2.

"Урал": Годзюр, Меркулов, Балажиц, Кулаков, Брызгалов, Эль-Кабир, Бавин (Бумаль, 60), Димитров, Емельянов, Бикфалви (Егорычев, 75), Ильин (Юсупов, 90).

"Краснодар": Крицюк, Марков, Спайич, Мартынович, Рамирес, Стоцкий (Мамаев, 67), Газинский, Перейра (Вандерсон, 73), Классон (Куэва, 81), Каборе, Смолов.

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