"Краснодар" в компенсированное время пропустил и уступил "Стандарду"

В матче третьего тура группового этапа Лиги Европы в группе J российский "Краснодар" на выезде в самой концовке встречи уступил бельгийскому "Стандарду". Счет в конце первого тайма открыл Ари, но уже в начале второй половины встречи положение уравнял Эмон.

А когда казалось, что всё закончится миром, грянул гром. На третьей компенсированной минут победу хозяевам принес Лайфис. "Краснодар", как и "Стандард" и "Севилья", имеет 6 очков после трёх туров.

"Стандард" Бельгия – "Краснодар" Россия - 2:1 (0:1)

Голы: Ари, 39 - 0:1, Эмон, 47 - 1:1, Лайфис, 90+3 - 2:1

"Стандард": Очоа, Лайфис, Люиндама, Фэ (Лестьенн, 78), Поконьоли, Марин, Агбо (Дженепо, 46), Карсела-Гонсалес, Цимирот, Каванда, Эмон (Бастьен, 84).

"Краснодар": Синицын, Спайич, Мартынович, Рамирес, Петров, Перейра (Куэва, 77), Каборе, Классон, Газинский, Вандерсон (Сулейманов, 80), Ари (Игнатьев, 76).

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