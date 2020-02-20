"Краснодар" в контрольном матче уступил "Малаге"

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"Краснодар" в контрольном матче уступил "Малаге"

"Краснодар" в контрольном матче на сборе в Испании минимально проиграл "Малаге".

Полузащитник российского клуба Мануэл Фернандеш не реализовал пенальти.

"Краснодар" - "Малага" 0:1 (0:1)

Гол: Бенхемасса, 16.

23 февраля "Краснодар" сыграет в товарищеском матче с "Ростовом".

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