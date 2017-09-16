"Краснодар" в Махачкале разгромил "Анжи"

В матче 10-го тура РФПЛ "Краснодар" на выезде со счетом 5:1 разгромил махачкалинский "Анжи".

"Анжи" - "Краснодар" - 1:5

Голы: Смолов, 40 - 0:1, Клаэссон, 55 - 0:2, Вандерсон, 67 - 0:3, Вандерсон, 71 - 0:4, Полуяхтов, 77 - 1:4, Окриашвили, 79 - 1:5.

"Анжи": Будаков, Данченко, Самарджич, Армаш, Полуяхтов, Хубулов (Липартия, 61), Афонин, Тетрашвили (Гулиев, 74), Маркелов, Базелюк (Кацаев, 31), Прудников.

"Краснодар": Крицюк, Шишкин, Мартынович, Гранквист, Петров, Каборе, Подберезкин, Перейра (Окриашвили, 75), Газинский (Жигулев, 82), Клаэссон (Вандерсон, 64), Смолов.

Напомним, ранее ЦСКА обыграл "Ростов". | soccernews.ru