"Краснодар" в меньшинстве проиграл "Динамо" в РПЛ

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"Краснодар" в меньшинстве проиграл "Динамо" в РПЛ

"Краснодар" проиграл "Динамо" в перенесенном матче 23-го тура РПЛ.

В составе победителей голами отметились Вячеслав Грулев и Жоаузинью.

Отметим, что у "Краснодара" был удален голкипер Матфей Сафонов.

"Краснодар" - "Динамо" - 0:2 (0:1)

Голы: Грулев, 26 - 0:1, Жоаузинью, 90 - 0:2.

"Краснодар": Сафонов, Мартынович, Сорокин, Рамирес, Фернандеш, Газинский (Сулейманов, 69), Кабелла (Адамов, 19), Олссон, Уткин (Мацукатов, 76), Черников (Сергеев, 46. Кутовой, 68), Берг.

"Динамо": Лещук, Рыков, Нойштедтер, Морозов (Соснин, 52), Шуньич, Евгеньев, Каборе (Комличенко, 90+3), Жоаузинью, Грулев (Нжи, 72), Школик (Хильемарк, 71), Данилин (Панченко, 46).

"Краснодар" с 49 очками остался на третьей строчке. "Динамо" (41) расположился на шестом месте.

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