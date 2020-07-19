"Краснодар" в меньшинстве проиграл "Динамо" в РПЛ
"Краснодар" проиграл "Динамо" в перенесенном матче 23-го тура РПЛ.
В составе победителей голами отметились Вячеслав Грулев и Жоаузинью.
Отметим, что у "Краснодара" был удален голкипер Матфей Сафонов.
"Краснодар" - "Динамо" - 0:2 (0:1)
Голы: Грулев, 26 - 0:1, Жоаузинью, 90 - 0:2.
"Краснодар": Сафонов, Мартынович, Сорокин, Рамирес, Фернандеш, Газинский (Сулейманов, 69), Кабелла (Адамов, 19), Олссон, Уткин (Мацукатов, 76), Черников (Сергеев, 46. Кутовой, 68), Берг.
"Динамо": Лещук, Рыков, Нойштедтер, Морозов (Соснин, 52), Шуньич, Евгеньев, Каборе (Комличенко, 90+3), Жоаузинью, Грулев (Нжи, 72), Школик (Хильемарк, 71), Данилин (Панченко, 46).
"Краснодар" с 49 очками остался на третьей строчке. "Динамо" (41) расположился на шестом месте.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22