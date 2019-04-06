"Краснодар" в меньшинстве вырвал победу у "Крыльев Советов"

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"Краснодар" в меньшинстве вырвал победу у "Крыльев Советов"

"Краснодар" обыграл "Крылья Советов" в матче 22-го тура РПЛ.

Победный гол был забит на 92-й минуте Виктором Классоном, который реализовал пенальти. 

"Краснодар" - "Крылья Советов" - 1:0 (0:0).

Гол: Классон, 90+2 - с пенальти.

"Краснодар": Сафонов, Петров, Мартынович, Спаич, Скопинцев, Газинский, Каборе, Перейра (Стоцкий, 72), Вандерсон Масиэл, Игнатьев (Сулейманов, 67), Классон.

"Крылья Советов" (Самара): Рыжиков, Полуяхтов, Бурлак, Самарджич, Денисов, Самедов, Рабиу (Антон, 58), Ананидзе, Тимофеев, Зиньковский, Канунников (Шейдаев, 87).

"Краснодар" занимает 2 место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 41 балл, "Крылья Советов" (24 очка) расположились на 11-й строчке.​

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