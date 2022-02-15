"Краснодар" в результативном матче проиграл норвежскому клубу

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"Краснодар" в результативном матче проиграл норвежскому клубу

Фото: инстаграм "Краснодара"/Автор неизвестен

"Краснодар" в товарищеском матче проиграл норвежскому "Сарпсборгу" со счетом 2:3.

В составе "быков" отличились Алексей Ионов и Владимир Ильин.

"Краснодар" Россия – "Сарпсборг-08" Норвегия – 2:3 (1:2)
Голы "Краснодара": 1:0 – Ионов (15), 2:3 – Ильин (64).

"Краснодар": Агкацев, Рамирес (Петров, 46), Сорокин, Мартынович, Волков, Крыховяк (Рейхмен, 46), Якимов (Манелов, 65), Ионов (Классон, 78), Сперцян (Черников, 46), Вандерсон (Кривцов, 46), Ильин (Бутхейм, 78).

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