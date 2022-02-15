"Краснодар" в результативном матче проиграл норвежскому клубу
Фото: инстаграм "Краснодара"/Автор неизвестен
"Краснодар" в товарищеском матче проиграл норвежскому "Сарпсборгу" со счетом 2:3.
В составе "быков" отличились Алексей Ионов и Владимир Ильин.
"Краснодар" Россия – "Сарпсборг-08" Норвегия – 2:3 (1:2)
Голы "Краснодара": 1:0 – Ионов (15), 2:3 – Ильин (64).
"Краснодар": Агкацев, Рамирес (Петров, 46), Сорокин, Мартынович, Волков, Крыховяк (Рейхмен, 46), Якимов (Манелов, 65), Ионов (Классон, 78), Сперцян (Черников, 46), Вандерсон (Кривцов, 46), Ильин (Бутхейм, 78).
Не пропустите: Экс-защитник "Динамо" Морозов перешёл в словенский клуб. | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
"Динамо" упустило победу над датским клубом в товарищеском матче (видеообзор)
-
Агуэро рассказал о несостоявшемся переходе в "Баварию"
-
Матич может уйти из "Манчестер Юнайтед"
-
Хабиб высказался о будущем Роналду в "Манчестер Юнайтед"
-
"Краснодар" в результативном матче проиграл норвежскому клубу
-
"Нижний Новгород" усилился защитником "Рубина"
-
Расписание матчей 1/16 финала Лиги Конференций
-
Погба еще не определился со своим будущим
-
Почеттино попросил "Манчестер Юнайтед" купить Кейна
-
Пике посоветовал "Барселоне" избавиться от Месси
-
Арсен Адамов высказался о своем переходе в "Зенит"
-
Иньеста готов вернуться в "Барселону"
-
Три европейских клуба поборются за Мазрауи
-
Никита Кучеров стал амбассадором БК «1хСтавка»
-
"Бетис" построит новую базу, которая станет самой крупной в Европе
-
В "Челси" уверенны в подписании Кунде
-
Клопп высказался перед матчем с "Интером" в Лиге чемпионов
-
Индзаги поделился ожиданиями от матча с "Ливерпулем"
-
Стало известно о некоторых трансферных планах "Барселоны" на летнее ТО
-
Нагельсманн высказался о поражении от "Бохума" перед матчем с "Зальцбургом"