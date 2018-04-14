"Краснодар" в родных стенах разгромил тульский "Арсенал"

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"Краснодар" в родных стенах разгромил тульский "Арсенал"

В рамках 26-го тура чемпионата России "Краснодар" на своём поле крупно обыграл тульский "Арсенал" благодаря голам Виктора Классона, Сергея Петрова и Рикардо Лаборде.

"Краснодар" – "Арсенал Тула" - 3:0

Голы: Классон, 4 - 1:0, Петров, 23 - 2:0, Лаборде, 86 - 3:0.

"Краснодар": Синицын, Рамирес, Гранквист, Мартынович, Петров, Жоаозиньо (Шишкин, 61), Газинский, Классон, Перейра (Сулейманов, 74), Вандерсон (Лаборде, 72), Смолов.

"Арсенал Тула": Левашов, Новосельцев, Хагуш, Сунзу (Денисов, 43), Комбаров (Джорджевич, 66), Ткачев, Берхамов (Чаушич, 56), Кангва, Горбатенко, Альварес, Дзюба.

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