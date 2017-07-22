"Краснодар" в родных стенах разобрался с "Тосно"

В рамках второго тура чемпионата России "Краснодар" на своём поле уверенно обыграл "Тосно" со счётом 2:0. Оба гола были забиты во втором тайме латиноамериканскими легионерами "быков" - на 58-й минуте счёт открыл уругваец Маурисио Перейра, а на 66-й - Жоаозиньо удвоил преимущество кубанской команды.

"Краснодар" – "Тосно" - 2:0

Голы: Перейра, 58 - 1:0, Жоаозиньо, 66 - 2:0.

"Краснодар": Синицын, Петров, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Каборе (Перейра, 46), Газинский (Шишкин, 29), Жоаозиньо, Подберезкин (Жигулев, 67), Вандерсон, Классон.

"Тосно": Юрченко, Кутин, Шахов, Дугалич, Чернов, Галиулин, Карницкий, Кашчелан (Андерсон Карвальо, 64), Мелкадзе (Альшин, 65), Заболотный, Нуну Роша (Марков, 71).

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