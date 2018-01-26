"Краснодар" в товарищеском матче проиграл "Астане"

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"Краснодар" в товарищеском матче проиграл "Астане"

В рамках подготовки ко второй части сезона "Краснодар" провёл товарищеский матч с "Астаной" - "быки" потерпели поражение от казахстанской команды со счётом 1:3.

"Краснодар" – "Астана" - 1:3

Голы: Малый, 8 - 0:1, Томасов, 24 - 0:2, Классон, 35 - 1:2, Томасов, 44 - 1:3.

"Краснодар" (стартовый состав): Крицюк, Гранквист, Петров, Рамирес, Стежко, Каборе, Жигулев, Мамаев, Перейра, Иван.

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