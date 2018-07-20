"Краснодар" в товарищеском матче уступил турецкому топ-клубу

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"Краснодар" в товарищеском матче уступил турецкому топ-клубу

"Краснодар" проиграл турецкому "Бешикташу" в товарищеском матче. Единственный мяч у россиян забил Вандерсон.

"Краснодар" (Россия) - "Бешикташ" (Турция) - 1:3 (1:1)
Голы: Вандерсон, 12 - 1:0, Озьякуп, 29 (с пенальти) - 1:1, Ленс, 51 - 1:2, Негредо, 86 - 1:3

"Краснодар": Крицюк, Петров, Рамирес (Черников, 62), Спаич (Мартынов, 46), Шишкин, Перейра (Жигулев, 78), Стоцкий (Калинин, 72), Каборе, Вандерсон, Игнатьев

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