"Краснодар" в твиттере обратился к болельщикам команды
"Краснодар" в твиттере попросил фанатов команды поддержать сегодня клуб в ответном домашнем матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов с "Олимпиакосом".
Напомним, первая встреча закончилась разгромом российской команды (0:4).
"Давайте поддержим наших ребят! Сегодня они сыграют на пределе возможностей. Верим!", - написал клуб.
Матч "Краснодар" - "Олимпиакос" состоится сегодня, 27 августа. Начало - в 22:00 (мск).
А еще: "Олимпиакос" показал, как готовится к матчу с "Краснодаром" | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Брат Погба: "Полю нравится "Барселона", но это не помешает ему перейти в "Реал"
-
"Ливерпуль" на вершине АПЛ, Гризманн осваивается на Камп Ноу, а ПСЖ пополняет лазарет: подводим главные итоги игровой недели
-
Гамула: "Надо быть полным идиотом, чтобы осознанно вычеркнуть для себя Чалова"
-
Экс-форвард ЦСКА Думбия может продолжить карьеру в "Интере"
-
Три топ-клуба РПЛ хотят купить игрока "Рубина" Сорокина
-
Влашич в инстаграме поздравил ЦСКА с днем рождения
-
Семин рассказал, что думает о возможном уходе из команды братьев Миранчуков
-
Зидан все еще надеется увидеть Погба в "Реале" до закрытия трансферного окна
-
"Эспаньол" арендовал Хонатана Кальери
-
Клубы РПЛ пожелали удачи "Краснодару" в матче с "Олимпиакосом"
-
"Краснодар" в твиттере обратился к болельщикам команды
-
Сегодня исполнилось 108 лет ЦСКА
-
Симеоне поделился мнением о репутации "Атлетико"
-
Мбаппе поблагодарил фанатов за поддержку в связи с травмой
-
Икарди может продолжить карьеру в "Ювентусе"
-
Игрок "Тоттенхэма" Деле Алли близок к возвращению на поле
-
Игнашевич рассказал, почему Слуцкий раскачивается на скамейке во время матчей
-
Семин: "Сафонов самый талантливый голкипер, который сегодня есть в России"
-
ПСЖ выдвинул очередное условие "Реалу" по трансферу Неймара
-
Эриксен останется в "Тоттенхэме" еще на сезон
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4