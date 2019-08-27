"Краснодар" в твиттере обратился к болельщикам команды

"Краснодар" в твиттере попросил фанатов команды поддержать сегодня клуб в ответном домашнем матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов с "Олимпиакосом".

Напомним, первая встреча закончилась разгромом российской команды (0:4).

"Давайте поддержим наших ребят! Сегодня они сыграют на пределе возможностей. Верим!", - написал клуб.

Матч "Краснодар" - "Олимпиакос" состоится сегодня, 27 августа. Начало - в 22:00 (мск).

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