"Краснодар" в упорнейшем матче обыграл "Крылья Советов" в Кубке России

В матче 1/8 финала Кубка России "Краснодар" одержал волевую победу над "Крыльями Советов" со счетом 2:1 и вышел в четвертьфинал.

Поединок прошел в Самаре. Счет в начале второго тайма открыл Александр Соболев, но через некоторое время Виктор Классон восстановил равновесие, и матч перешел в дополнительное время. В овертайме победу краснодарскому клубу принес гол Ивана Игнатьева.

В 1/4 финала "Краснодар" сыграет с победителем пары "Ростов" - "Зенит".

"Крылья Советов" – "Краснодар" - 1:2 (0:0)

Голы: Соболев, 54 - 1:0, Классон, 76 - 1:1, Игнатьев, 111 - 1:2

"Крылья Советов": Рыжиков, Самарджич, Тигиев, Денисов (Зотов, 104), Рохель, Антон, Башкиров, Яковлев (Ткачук, 83), Мияйлович (Чочиев, 46), Канунников, Соболев (Корниленко, 90).

"Краснодар": Сафонов, Спайич (Мартынович, 105), Рамирес, Марков, Фьолусон, Уткин (Перейра, 70), Стоцкий (Классон, 67), Вандерсон, Каборе (Газинский, 64), Шишкин, Игнатьев.

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