"Краснодар" в упорнейшем матче обыграл "Крылья Советов" в Кубке России
В матче 1/8 финала Кубка России "Краснодар" одержал волевую победу над "Крыльями Советов" со счетом 2:1 и вышел в четвертьфинал.
Поединок прошел в Самаре. Счет в начале второго тайма открыл Александр Соболев, но через некоторое время Виктор Классон восстановил равновесие, и матч перешел в дополнительное время. В овертайме победу краснодарскому клубу принес гол Ивана Игнатьева.
В 1/4 финала "Краснодар" сыграет с победителем пары "Ростов" - "Зенит".
"Крылья Советов" – "Краснодар" - 1:2 (0:0)
Голы: Соболев, 54 - 1:0, Классон, 76 - 1:1, Игнатьев, 111 - 1:2
"Крылья Советов": Рыжиков, Самарджич, Тигиев, Денисов (Зотов, 104), Рохель, Антон, Башкиров, Яковлев (Ткачук, 83), Мияйлович (Чочиев, 46), Канунников, Соболев (Корниленко, 90).
"Краснодар": Сафонов, Спайич (Мартынович, 105), Рамирес, Марков, Фьолусон, Уткин (Перейра, 70), Стоцкий (Классон, 67), Вандерсон, Каборе (Газинский, 64), Шишкин, Игнатьев.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|12
|28
|2
|Краснодар
|12
|22
|3
|Локомотив Москва
|12
|21
|4
|Ростов
|12
|21
|5
|Рубин
|12
|19
|6
|ЦСКА Москва
|12
|19
|7
|Спартак Москва
|12
|19
|8
|Оренбург
|12
|16
|9
|Ахмат
|12
|16
|10
|Арсенал Тула
|12
|14
|11
|Динамо Москва
|12
|14
|12
|Урал
|12
|13
|13
|Крылья Советов
|12
|11
|14
|Уфа
|12
|11
|15
|Анжи
|12
|10
|16
|Енисей Красноярск
|12
|6