"Краснодар" в упорнейшем матче обыграл "Крылья Советов" в Кубке России

Теги краснодаркрылья советов

"Краснодар" в упорнейшем матче обыграл "Крылья Советов" в Кубке России

В матче 1/8 финала Кубка России "Краснодар" одержал волевую победу над "Крыльями Советов" со счетом 2:1 и вышел в четвертьфинал.

Поединок прошел в Самаре. Счет в начале второго тайма открыл Александр Соболев, но через некоторое время Виктор Классон восстановил равновесие, и матч перешел в дополнительное время. В овертайме победу краснодарскому клубу принес гол Ивана Игнатьева.

В 1/4 финала "Краснодар" сыграет с победителем пары "Ростов" - "Зенит".

"Крылья Советов" – "Краснодар" - 1:2 (0:0)
Голы: Соболев, 54 - 1:0, Классон, 76 - 1:1, Игнатьев, 111 - 1:2

"Крылья Советов": Рыжиков, Самарджич, Тигиев, Денисов (Зотов, 104), Рохель, Антон, Башкиров, Яковлев (Ткачук, 83), Мияйлович (Чочиев, 46), Канунников, Соболев (Корниленко, 90).

"Краснодар": Сафонов, Спайич (Мартынович, 105), Рамирес, Марков, Фьолусон, Уткин (Перейра, 70), Стоцкий (Классон, 67), Вандерсон, Каборе (Газинский, 64), Шишкин, Игнатьев.

Не пропустите: Фанаты "Спартака" освистали Глушакова перед матчем с "Анжи". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы

главное

Главные новости дня: 1 ноября

Главные новости дня: 1 ноября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург 12 28
2 Краснодар 12 22
3 Локомотив Москва 12 21
4 Ростов 12 21
5 Рубин 12 19
6 ЦСКА Москва 12 19
7 Спартак Москва 12 19
8 Оренбург 12 16
9 Ахмат 12 16
10 Арсенал Тула 12 14
11 Динамо Москва 12 14
12 Урал 12 13
13 Крылья Советов 12 11
14 Уфа 12 11
15 Анжи 12 10
16 Енисей Красноярск 12 6
Полная таблица

топ-5 тегов