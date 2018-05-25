"Краснодар" ведет переговоры по подписанию двух защитников

"Краснодар" ведет переговоры по подписанию еще двух игроков оборонительного плана.

Об этом, как информирует Чемпионат, рассказал известный телекомментатор Нобель Арустамян. В частности, он сообщил: "Краснодар" продолжает поиски еще одного защитника. Теперь осталось два варианта. Первый - Самуэль Жиго из "Гента", который изначально был главной целью "быков", но пока с ним не все согласовали, есть некоторые нюансы по агентскому вознаграждению и по контракту футболиста, но переговоры по-прежнему продолжаются. И второй вариант - уругвайский защитник "Спортинга" Себастьян Коатес. Он - дорогой футболист, его минимальная цена - порядка 12-ти миллионов евро, но с ним также переговоры продолжаются. Посмотрим, кого еще купит "Краснодар" на позицию центрального защитника".

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