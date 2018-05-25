"Краснодар" ведет переговоры по подписанию двух защитников

Теги краснодарсебастьян коатеc

"Краснодар" ведет переговоры по подписанию двух защитников"Краснодар" ведет переговоры по подписанию еще двух игроков оборонительного плана.

Об этом, как информирует Чемпионат, рассказал известный телекомментатор Нобель Арустамян. В частности, он сообщил: "Краснодар" продолжает поиски еще одного защитника. Теперь осталось два варианта. Первый - Самуэль Жиго из "Гента", который изначально был главной целью "быков", но пока с ним не все согласовали, есть некоторые нюансы по агентскому вознаграждению и по контракту футболиста, но переговоры по-прежнему продолжаются. И второй вариант - уругвайский защитник "СпортингаСебастьян Коатес. Он - дорогой футболист, его минимальная цена - порядка 12-ти миллионов евро, но с ним также переговоры продолжаются. Посмотрим, кого еще купит "Краснодар" на позицию центрального защитника".

Напомним, Мусаев высказался по будущему Смолова. | soccernews.ru

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