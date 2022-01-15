"Краснодар" вёл переговоры с четырьмя тренерами до назначения Фарке

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"Краснодар" вёл переговоры с четырьмя тренерами до назначения Фарке

Фото сайт "Краснодара"

У "Краснодара" было несколько кандидатов на пост главного тренера после увольнения Виктора Гончаренко.

По информации "Чемпионата", неудачами завершились переговоры "быков" с Паулу Фонсекой, Эусебио Ди Франческо, Джесси Маршем и Эдином Терзичем.

В итоге клуб назначил немецкого специалиста Даниэля Фарке, который известен по работе в "Норвиче".

"Краснодар" ушёл на зимнюю паузу на пятом месте в РПЛ, набрав 29 очков в 18 турах.

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