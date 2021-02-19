"Краснодар" вернул Сафонова в заявку на сезон РПЛ

Основной вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов снова заявлен для участия в матчах текущего сезона.

В четверг "быки" неожиданно вывели воспитанника из состава, чтобы внести его в заявку второй команды, выступающей в ФНЛ.

Однако спустя сутки 21-летнего голкипера снова дозаявили, о чём свидетельствует отметка на официальном сайте РПЛ.

В этом сезоне Сафонов сыграл за "Краснодар" 20 матчей и пропустил 28 голов.

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