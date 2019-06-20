"Краснодар" вернулся к переговорам по трансферу хавбека сборной Нидерландов

"Краснодар" по-прежнему интересуется полузащитником "Фейеноорда" и сборной Нидерландов Тонни де Вильеной, сообщает RTV Rijnmond.

По сведениям издания, представители российского клуба в данный момент находятся в Роттердаме и ведут переговоры по трансферу игрока. Самому хавбеку "быки" предложили выгодные условия пятилетнего контракта. Сделка может быть завершена в ближайшее время.

24-летний де Вильена выступает за "Фейеноорд" с 2014 года. Всего он провел за клуб 258 матчей во всех турнирах, в которых забил 41 гол и отдал 29 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

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