"Краснодар" вернулся к переговорам по трансферу хавбека сборной Нидерландов
"Краснодар" по-прежнему интересуется полузащитником "Фейеноорда" и сборной Нидерландов Тонни де Вильеной, сообщает RTV Rijnmond.
По сведениям издания, представители российского клуба в данный момент находятся в Роттердаме и ведут переговоры по трансферу игрока. Самому хавбеку "быки" предложили выгодные условия пятилетнего контракта. Сделка может быть завершена в ближайшее время.
24-летний де Вильена выступает за "Фейеноорд" с 2014 года. Всего он провел за клуб 258 матчей во всех турнирах, в которых забил 41 гол и отдал 29 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23