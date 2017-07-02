"Краснодар" вновь арендует Шишкина

Теги локомотив москвакраснодарроман шишкин

"Краснодар" вновь арендует Шишкина
Правый защитник "Локомотива" Роман Шишкин перейдет в "Краснодар", сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, краснодарский клуб вновь возьмет футболиста в аренду.

Напомним, что 30-летний Шишкин выступал за "Краснодар" на правах аренды во второй половине прошлого сезона. Его контракт с "железнодорожниками" действует до лета 2019 года.

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