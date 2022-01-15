"Краснодар" возобновил интерес к бразильскому форварду
Фото инстаграм Рикардиньо Вианы
Нападающий "Гремио" Рикардиньо Виана снова находится в шорт-листе "Краснодара".
По информации Sport24, "быки" хотят заполучить бразильского таланта летом, когда состав будет очищен от лишних легионеров.
В августе прошлого года "Краснодар" уже интересовался 20-летним форвардом, но тогда сторонам договориться не удалось.
Текущий сезон Рикардиньо проводит в аренде в португальском "Маритиму", сыграл 10 матчей и забил 1 гол. Его рыночная стоимость - 900 тысяч евро.
Не пропустите: "Краснодар" вёл переговоры с четырьмя тренерами до назначения Фарке. | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
СМИ узнали, сколько ЦСКА может заплатить за Мурики
-
Диего Коста получил предложение от топ-клуба АПЛ
-
"Краснодар" возобновил интерес к бразильскому форварду
-
"Дженоа" уволила Шевченко
-
Тренер "Крыльев Советов" высказался о возможном уходе Пруцева в "Спартак"
-
Рангник не стал отдавать Роналду капитанскую повязку "Манчестер Юнайтед"
-
"Бавария" определилась с будущим Нойера
-
"Ювентус" сделал предложение "Зениту" по Азмуну
-
"Валенсия" заинтересована в аренде полузащитника "Ромы"
-
У Обамеянга возникли проблемы с сердцем: подробности
-
Алаба не поможет "Реалу" в финале Суперкубка Испании
-
"Тоттенхэм" отреагировал на просьбу "Арсенала" перенести матч
-
"Венеция" нацелилась на российского вингера
-
ПСЖ предложит Мбаппе краткосрочный контракт
-
"Аталанта" получила три предложения по Миранчуку
-
Хавбек "Спартака" Хендрикс отказал клубу МЛС
-
"Милан" назвал точные сроки восстановления Томори
-
Андре Айю стал рекордсменом Кубка Африки
-
Василий Уткин отреагировал на слухи о своей госпитализации из-за проблем с сердцем
-
ЦСКА готовит новый контракт для Магнуссона
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Фламенго
|38
|90
|2
|Сантос
|38
|74
|3
|Палмейрас
|38
|74
|4
|Гремио
|38
|65
|5
|Атлетико Паранаенсе
|38
|64
|6
|Сан-Паулу
|38
|63
|7
|Интернасьонал
|38
|57
|8
|Коринтианс
|38
|56
|9
|Форталеза
|38
|53
|10
|Гоияс
|38
|52
|11
|Байя
|38
|49
|12
|Васко да Гама
|38
|49
|13
|Атлетико Минейро
|38
|48
|14
|Флуминенсе
|38
|46
|15
|Ботафого
|38
|43
|16
|Сеара
|38
|39
|17
|Крузейро
|38
|36
|18
|КСА
|38
|32
|19
|Чапекоенсе
|38
|32
|20
|Аваи
|38
|20