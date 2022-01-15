"Краснодар" возобновил интерес к бразильскому форварду

Фото инстаграм Рикардиньо Вианы

Нападающий "Гремио" Рикардиньо Виана снова находится в шорт-листе "Краснодара".

По информации Sport24, "быки" хотят заполучить бразильского таланта летом, когда состав будет очищен от лишних легионеров.

В августе прошлого года "Краснодар" уже интересовался 20-летним форвардом, но тогда сторонам договориться не удалось.

Текущий сезон Рикардиньо проводит в аренде в португальском "Маритиму", сыграл 10 матчей и забил 1 гол. Его рыночная стоимость - 900 тысяч евро.

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