"Краснодар" возобновил интерес к колумбийскому нападающему
Форвард "Ривер Плейт"
Также за 25-летнего футболиста ведёт борьбу "Бешикташ".
"Краснодар" уже интересовался нападающим в марте этого года, но тогда переход не состоялся.
Борре выступал за "Ривер Плейт" с лета 2017 года, сыграл 149 матчей, забил 56 голов и сделал 18 ассистов. Его рыночная стоимость - 17 миллионов евро.
В разное время за латиноамериканцем охотились "Зенит", "Спартак" и "Динамо".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бока Хуниорс
|23
|48
|2
|Ривер Плейт
|23
|47
|3
|Велес Сарсфилд
|23
|39
|4
|Расинг Клуб
|23
|39
|5
|Аргентинос Хуниорс
|23
|39
|6
|Дефенса и Хустисия
|23
|36
|7
|Ланус
|23
|36
|8
|Сан Лоренцо
|23
|36
|9
|Росарио Сентраль
|23
|36
|10
|Ньюэллз Олд Бойз
|23
|35
|11
|Арсенал
|23
|34
|12
|Тальерес де Кордоба
|23
|34
|13
|Эстудиантес
|23
|30
|14
|Индепендьенте
|23
|29
|15
|Атлетико Тукуман
|23
|29
|16
|Унион Санта-Фе
|23
|27
|17
|Банфилд
|23
|26
|18
|К Кордоба Сантьяго
|23
|26
|19
|Химнасия Ла-Плата
|23
|23
|20
|Патронато Парана
|23
|23
|21
|Уракан
|23
|22
|22
|Альдосиви
|23
|22
|23
|Колон
|23
|18
|24
|Годой Крус
|23
|18