"Краснодар" возобновил интерес к колумбийскому нападающему

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"Краснодар" возобновил интерес к колумбийскому нападающему

Фото твиттер "Ривер Плейт"

Форвард "Ривер Плейт" 

 Также за 25-летнего футболиста ведёт борьбу "Бешикташ".

"Краснодар" уже интересовался нападающим в марте этого года, но тогда переход не состоялся.

Борре выступал за "Ривер Плейт" с лета 2017 года, сыграл 149 матчей, забил 56 голов и сделал 18 ассистов. Его рыночная стоимость - 17 миллионов евро.

В разное время за латиноамериканцем охотились "Зенит", "Спартак" и "Динамо".

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