"Краснодар" возобновил интерес к колумбийскому нападающему

Фото твиттер "Ривер Плейт"

Форвард "Ривер Плейт" Рафаэль Сантос Борре снова стал трансферной целью "Краснодара".

По информации журналиста Николо Скиры, "быки" хотят воспользоваться тем, что колумбиец через несколько дней станет свободным агентом, и подписать его бесплатно. Также за 25-летнего футболиста ведёт борьбу "Бешикташ".

"Краснодар" уже интересовался нападающим в марте этого года, но тогда переход не состоялся.

Борре выступал за "Ривер Плейт" с лета 2017 года, сыграл 149 матчей, забил 56 голов и сделал 18 ассистов. Его рыночная стоимость - 17 миллионов евро.

В разное время за латиноамериканцем охотились "Зенит", "Спартак" и "Динамо".

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