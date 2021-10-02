"Краснодар" возобновил интерес к защитнику "Галатасарая"
Центральный защитник "Галатасарая" Маркао снова стал трансферной целью "Краснодара", утверждает TGRT Haber.
По информации источника, "быки" готовы опять включиться в гонку за бразильцем ближайшей зимой.
Фаворитом на подписание 25-летнего футболиста считается "Наполи". Ранее им также интересовались "Зенит" и "Спартак".
В текущем сезоне Маркао сыграл за "Галатасарай" 7 матчей, результативными действиями не отличался. Его рыночная стоимость - 12 миллионов евро.
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