"Краснодар" возобновил интерес к защитнику "Галатасарая"

Фото твиттер "Галатасарая"

Центральный защитник "Галатасарая" Маркао снова стал трансферной целью "Краснодара", утверждает TGRT Haber.

По информации источника, "быки" готовы опять включиться в гонку за бразильцем ближайшей зимой.

Фаворитом на подписание 25-летнего футболиста считается "Наполи". Ранее им также интересовались "Зенит" и "Спартак".

В текущем сезоне Маркао сыграл за "Галатасарай" 7 матчей, результативными действиями не отличался. Его рыночная стоимость - 12 миллионов евро.

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