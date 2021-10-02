"Краснодар" возобновил интерес к защитнику "Галатасарая"

Теги краснодаргалатасарайнаполимаркао тейшейратрансферы

"Краснодар" возобновил интерес к защитнику "Галатасарая"

Фото твиттер "Галатасарая"

Центральный защитник "Галатасарая" Маркао снова стал трансферной целью "Краснодара", утверждает TGRT Haber.

По информации источника, "быки" готовы опять включиться в гонку за бразильцем ближайшей зимой.

Фаворитом на подписание 25-летнего футболиста считается "Наполи". Ранее им также интересовались "Зенит" и "Спартак".

В текущем сезоне Маркао сыграл за "Галатасарай" 7 матчей, результативными действиями не отличался. Его рыночная стоимость - 12 миллионов евро.

Не пропустите: В "Краснодаре" прокомментировали информацию о нападении сотрудника клуба на болельщицу-инвалида. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Манчестер Юнайтед" потерял очки в матче с "Эвертоном"

"Манчестер Юнайтед" потерял очки в матче с "Эвертоном"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов