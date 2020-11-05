"Краснодар" впервые в истории вышел на еврокубковый матч с четырьмя воспитанниками в стартовом составе

"Краснодар" установил клубный рекорд в матче 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Севильи".

"Быки" впервые в истории вышли на еврокубковую игру с четырьмя воспитанниками в стартовом составе.

С первых минут на поле появились Матвей Сафонов, Даниил Уткин, Магомед-Шапи Сулейманов и Леон Сабуа. Позднее к ним присоединился вышедший на замену Эдуард Сперцян.

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