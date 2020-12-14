"Краснодар" встретится с загребским "Динамо" в Лиге Европы

В 1/16 финала Лиги Европы "Краснодар" сыграет с хорватским "Динамо" из Загреба.

Первый матч пройдет в России 18 февраля, ответная игра будет сыграна в Хорватии 25 февраля.

"Краснодар" перешел в Лигу Европы из Лиги Чемпионов, где он занял третье место в группе Е с "Челси" (0:4, 1:1), "Севильей" (2:3, 1:2) и "Ренном" (1:1, 1:0).

"Динамо" заняло первое место в группе К. Хорваты играли с "Вольфсбергом" (1:0, 3:0), "Фейеноордом" (0:0, 2:0) и московским ЦСКА (0:0, 3:1).

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