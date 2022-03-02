"Краснодар" вступил в борьбу за Карпина
Фото: инстаграм Валерия Карпина/Автор неизвестен
Новым главным тренером "Краснодара" может стать Валерий Карпин, сообщает "Спорт-Экспресс".
По сведениям источника, краснодарский клуб заинтересован в приглашении наставника сборной России. В "Краснодаре" Карпин может заменить Даниэля Фарке, который покинул клуб. Стоит отметить, что контракт Карпина со сборной России истекает в марте.
Ранее сообщалось, что интерес к Карпину также проявляет "Локомотив".
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