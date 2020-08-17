"Краснодар" вступил в борьбу за воспитанника "Спартака"

"Краснодар" стал очередным претендентом на защитника московского "Спартака" Николая Рассказа, сообщает Metaratings.

По сведениям источника, представители краснодарского клуба провели беседу с окружением футболиста. Впрочем, официального предложения "Спартак" пока не получал. Ранее сообщалось, что Рассказовым интересуются "Локомотив" и "Динамо", а "красно-белые" оценивают игрока в четыре миллиона евро.

22-летний Рассказов является воспитанником "Спартака". За московский клуб он провел 52 матча во всех турнирах, забил два мяча и отдал две голевые передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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