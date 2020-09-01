"Краснодар" второй год подряд при жеребьевке отбора ЛЧ попал на киевское "Динамо"
При первоначальной жеребьевке 4-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов "Краснодар" попал на победителя пары "Динамо" Киев (Украина) - АЗ (Нидерланды). Впрочем, играть с киевлянами "быки" не будут, так как УЕФА продолжает разводить клубы из России и Украины.
В итоге "Краснодару" в соперники выпала пара ПАОК (Греция) - "Бенфика" (Португалия). С победителем пары российский клуб сыграет первый матч дома.
Стоит отметить, что год назад "Краснодару" также выпало киевское "Динамо", а после проведения повторной жеребьевки "быки" сыграли с "Порту".
Не пропустите: Назван соперник московского "Динамо" по 2-му отборочному раунду Лиги Европы. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Луису Суаресу придется пойти на снижение зарплаты ради перехода в "Ювентус"
-
Гус Тиль может перебраться в Германию
-
Жена Дмитрия Тарасова рассказала, как она намерена потратить материнский капитал
-
Иван Ракитич вернулся в "Севилью"
-
Сын Артема Дзюбы пошел в первый класс
-
1
Далер Кузяев не принял предложение "Зенита" о новом контракте
-
2
Гвардиола дал Месси неожиданный совет по его будущему
-
"Динамо" и "Ростов" узнали потенциальных соперников в 3-м раунде квалификации Лиги Европы
-
"Краснодар" второй год подряд при жеребьевке отбора ЛЧ попал на киевское "Динамо"
-
Доменико Тедеско оценил старт "Спартака" в нынешнем сезоне
-
Только два игрока "Барселоны" просят Месси остаться в команде
-
Резиуан Мирзов отказался уходить из "Спартака"
-
1
"Спартак" поборется за трансферную цель ЦСКА
-
Новичок ЦСКА Фукс травмировался в дебютном матче за армейцев
-
Глушаков не может договориться с "Химками" о зарплате
-
1
"Арсенал" потребовал проверить на детекторе лжи арбитра, работавшего на матче со "Спартаком"
-
"Бавария" интересуется хавбеком "Интера"
-
Озила зовут в Саудовскую Аравию
-
1
Стала известна зарплата ван де Бека в "Манчестер Юнайтед"
-
Сборная Англии показала два новых комплекта формы
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18