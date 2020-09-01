"Краснодар" второй год подряд при жеребьевке отбора ЛЧ попал на киевское "Динамо"

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"Краснодар" второй год подряд при жеребьевке отбора ЛЧ попал на киевское "Динамо"

При первоначальной жеребьевке 4-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов "Краснодар" попал на победителя пары "Динамо" Киев (Украина) - АЗ (Нидерланды). Впрочем, играть с киевлянами "быки" не будут, так как УЕФА продолжает разводить клубы из России и Украины.

В итоге "Краснодару" в соперники выпала пара ПАОК (Греция) - "Бенфика" (Португалия). С победителем пары российский клуб сыграет первый матч дома. 

Стоит отметить, что год назад "Краснодару" также выпало киевское "Динамо", а после проведения повторной жеребьевки "быки" сыграли с "Порту".

Не пропустите: Назван соперник московского "Динамо" по 2-му отборочному раунду Лиги Европы. | http://soccernews.ru
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