"Краснодар" ввел серьезное наказание для игроков, которые попадутся на употреблении наркотиков

Руководство "Краснодара" ввело штрафы за употребление наркотических веществ и алкоголя, сообщает Telegram-канал "Мутко против".

Футболистов, которые будут пойманы на употреблении наркотиков, оштрафуют на месячную зарплату. Такой же штраф введен за употребление алкоголя в день проведения матчей или во время сборов.

Ранее сообщалось, что проблемы с наркотиками были у нападающего Ивана Игнатьева, который в зимнее трансферное окно был продан в казанский "Рубин" за семь миллионов евро.

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