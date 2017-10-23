"Краснодар" выдал худшую серию в истории клуба

Теги краснодаригорь шалимов

"Краснодар" выдал худшую серию в истории клуба

В рамках 14-го тура чемпионата России "Краснодар" проиграл "Локомотиву" со счётом 0:2.

Таким образом, "быки" потерпели поражение уже в пятом матче подряд. Ранее подопечные Игоря Шалимова уступали "Томи" (1:2), "Зениту" (0:2), тульскому "Арсеналу" (0:1) и ЦСКА (0:1).

Как сообщают российские СМИ, это худшая серия в истории клуба, основанного в 2008 году. | http://soccernews.ru

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2 Зенит Санкт-Петербург 14 29
3 ЦСКА Москва 14 25
4 Урал 14 22
5 Краснодар 14 21
6 Спартак Москва 14 21
7 Уфа 14 18
8 Рубин 14 18
9 Ахмат 14 17
10 Арсенал Тула 14 17
11 Ростов 14 17
12 Амкар 14 16
13 Динамо Москва 14 14
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15 Анжи 14 12
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