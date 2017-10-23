"Краснодар" выдал худшую серию в истории клуба

В рамках 14-го тура чемпионата России "Краснодар" проиграл "Локомотиву" со счётом 0:2.

Таким образом, "быки" потерпели поражение уже в пятом матче подряд. Ранее подопечные Игоря Шалимова уступали "Томи" (1:2), "Зениту" (0:2), тульскому "Арсеналу" (0:1) и ЦСКА (0:1).

Как сообщают российские СМИ, это худшая серия в истории клуба, основанного в 2008 году. | http://soccernews.ru