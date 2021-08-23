"Краснодар" выдал второй худший старт в РПЛ в истории клуба

"Краснодар" набрал шесть очков в пяти стартовых турах текущего розыгрыша РПЛ.

Подопечные Виктора Гончаренко одержали две победы и потерпели три поражения.

Только один раз в истории "быки" начинали чемпионат хуже, чем в этом сезоне, сообщает пресс-служба клуба.

В кампании 2013/14 "Краснодар" добыл всего пять очков в пяти турах. Тогда они финишировали пятыми в РПЛ.

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