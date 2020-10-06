"Краснодар" выиграл борьбу за Зиньковского

Полузащитник самарских "Крыльев Советов" Антон Зиньковский продолжит карьеру в "Краснодаре", утверждает "Чемпионат".

По информации источника, в гонке за 24-летним футболистом "быки" опередили "Сочи", "Динамо" и "Химки".

Рыночная стоимость хавбека оценивается в 2,5 миллиона евро.

За "Крылья" Зиньковский выступает с января 2019 года, сыграл 57 матчей, забил 8 голов и сделал 14 ассистов.

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