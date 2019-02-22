"Краснодар" выиграл пари у Василия Уткина

"Краснодар" выиграл пари у известного российского комментатора Василия Уткина.

Напомним, что журналист пообещал сбрить бороду, если подопечные Мурада Мусаева пройдут леверкузенский "Байер" в 1/16 финала Лиги Европы.

Накануне "Краснодар" добился результативной ничьей на выезде, что позволило кубанской команде выйти в следующий раунд еврокубкового турнира.

Теперь же "быки" в своём твиттере напомнили Уткину про объявленный им спор.

С наступающим Днем защитника Отечества, Василий @radioutkin !



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Слышали, что он Вам может пригодиться! #БайерКраснодар #ЛигаЕвропы #силаневбородесилавтебе pic.twitter.com/BTKKzQf7la — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 22 февраля 2019 г.

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