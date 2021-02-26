"Краснодар" вылетел из Лиги Европы. Российских клубов в еврокубках в этом сезоне больше нет

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"Краснодар" вылетел из Лиги Европы. Российских клубов в еврокубках в этом сезоне больше нетВ Загребе завершился ответный матч 1/16 Лиги Европы. Местное "Динамо" принимало "Краснодар". После гостевой победы в первом матче со счетом 3:2, "динамовцы" могли позволить себе играть "вторым номером", пытаясь поймать россиян на контратаках. "Быкам" для победы желательно было оставить свои ворота в неприкосновенности и попытаться забить 2 мяча. Однако, уже в первом тайме подопечные Мурада Мусаева пропустили гол. Этот мяч стал единственным в этой встрече и позволил хорватам выйти в 1/8 финала Лиги Европы. "Краснодар" стал последним российским клубом, который покинул еврокубки сезона 2020/2021.

"Динамо" Загреб - "Краснодар" 1:0 (1:0)
4:2 по итогам двух матчей.

Гол: Оршич, 31 - 1:0

"Динамо" Загреб: Ливакович, Гвардиол, Теофиль-Катрин, Лауритсен, Ристовски, Адеми, Якич, Маер (Мишич, 69), Иванушец (Атьемвен, 83), Оршич, Петкович (Гавранович, 87).

"Краснодар": Агкацев, Смольников (Сулейманов, 70), Мартынович, Чернов, Панталеао, Классон, Газинский (Ари, 69), Ионов, Вильена (Ольссон, 60), Вандерсон, Кабелла.

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