"Краснодар" вылетел на матч с "Хетафе" с 8-часовым опозданием

Погодные условия внесли серьёзные изменения в подготовку "Краснодара" к матчу шестого тура группового этапа Лиги Европы против "Хетафе".

"Быки" из-за тумана смогли вылететь в Испанию лишь спустя 8 часов после вынужденной задержки.

Несмотря на трудный день ребята все-таки сохранили позитив



Вылетаем в Мадрид с опозданием почти на 8 часов #ЛЕ #ЛигаЕвропы #ХетафеКраснодар pic.twitter.com/u4dfAZL7UF — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) December 11, 2019

Напомним, что матч "Хетафе" - "Краснодар" состоится сегодня в 20:55 по московскому времени.

Российской команде для выхода в плей-офф Лиги Европы нужно побеждать с любым счётом. Соперника устроит даже ничья.

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