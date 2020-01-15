"Краснодар" вылетел на сборы в Испанию

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"Краснодар" вылетел на сборы в Испанию"Краснодар" отправился в Испанию на первый сбор. Об этом сообщается на странице клуба в твиттере.

Пока неизвестно, в каком составе команда вылетела в Испанию

Занятия в испанском Эстепоне продлятся с 15 по 26 января. За это время команда проведет два товарищеских матча.

После 19 туров "быки" занимают 2 место в турнирной таблице РПЛ.

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