"Краснодар" вылетел на сборы в Испанию
"Краснодар" отправился в Испанию на первый сбор. Об этом сообщается на странице клуба в твиттере.
Мы полетели #Сборы2020 #БыкиНаСборах pic.twitter.com/XyrXnewAR5— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 15 января 2020 г.
Пока неизвестно, в каком составе команда вылетела в Испанию
Занятия в испанском Эстепоне продлятся с 15 по 26 января. За это время команда проведет два товарищеских матча.
После 19 туров "быки" занимают 2 место в турнирной таблице РПЛ.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15