"Краснодар" вылетел на сборы в Испанию

"Краснодар" отправился в Испанию на первый сбор. Об этом сообщается на странице клуба в твиттере.

Пока неизвестно, в каком составе команда вылетела в Испанию

Занятия в испанском Эстепоне продлятся с 15 по 26 января. За это время команда проведет два товарищеских матча.

После 19 туров "быки" занимают 2 место в турнирной таблице РПЛ.

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