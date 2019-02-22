"Краснодар" выложил фотографию из раздевалки после матча с "Байером"

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы "Краснодар" на выезде сыграл вничью с "Байером" со счётом 1:1.

Благодаря этому результату "быки" прошли в следующую стадию турнира. Эмоции после игры зашкаливали и клуб решил передать их посредством фотографии из раздевалки.

"Winners. Спасибо за поддержку! Мы чувствовали ее постоянно!" - говорится в публикации "Краснодара" в твиттере.

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