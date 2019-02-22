"Краснодар" выложил фотографию из раздевалки после матча с "Байером"
В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы "Краснодар" на выезде сыграл вничью с "Байером" со счётом 1:1.
Благодаря этому результату "быки" прошли в следующую стадию турнира. Эмоции после игры зашкаливали и клуб решил передать их посредством фотографии из раздевалки.
"Winners. Спасибо за поддержку! Мы чувствовали ее постоянно!" - говорится в публикации "Краснодара" в твиттере.
Winners ⚽— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 21 февраля 2019 г.
Спасибо за поддержку! Мы чувствовали ее постоянно! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀#БайерКраснодар #ЛЕ #Лига#БыкиВЕвропе pic.twitter.com/Fo6nRw38hN
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА Москва
|17
|30
|4
|Спартак Москва
|17
|28
|5
|Локомотив Москва
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Оренбург
|16
|22
|10
|Урал
|17
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо Москва
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей Красноярск
|17
|10